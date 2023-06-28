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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Четыре европейских клуба интересуются Хлусевичем

28 Июня 2023 • 20:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Четыре европейских клуба из Италии и Португалии заинтересовались защитником столичного «Спартака» Даниилом Хлусевичем. Об этом сообщает портал журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, интерес к спартаковцу проявляют будущий участник Лиги чемпионов «Лацио», «Дженоа» и «Верона» - все эти клубы в будущем сезоне выступят в Серии А. Что касается Португалии, то в этой стране игроком интересуется лиссабонский «Спортинг» - один из самых популярных и успешных футбольных клубов национальной Примейры. Эти команды могут арендовать защитника с правом выкупа за сумму порядка 8 млн евро.

Напомним, что контракт Хлусевича со «Спартаком» действует ещё три года. В минувшем сезоне 22-летний футболист сыграл за «красно-белых» в 35 матчах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лацио Дженоа Верона Спортинг Лиссабон Джанлука Ди Марцио Даниил Хлусевич
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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