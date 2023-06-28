Смородская считает, что «Локомотив» будет бороться за место в первой тройке РПЛ

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская полагает, что в новом сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» Москвы будут бороться за место в первой тройке.

«Думаю, что в новом сезоне «Локомотив» будет бороться за тройку. Первое место? Куда ему? Пусть оклемается от всех перипетий, которые произошли с ним», - делится Смородская с «Матч ТВ», добавляя, что «Зениту» конкуренцию за первое место составить не сможет ни один клуб.

Напомним, что «Локомотив» с приходом Михаила Галактионова весной совершил впечатляющий скачок с 14 места – на восьмое, став одной из лучших команд Премьер-лиги. Особый вклад в успехи команды принесли новый тренер и зимние новички – Артём Дзюба, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов.