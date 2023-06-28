Руслан Нигматуллин – о Сарвели в «Локомотиве»: «Покупка неоднозначная»

Бывший голкипер столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил потенциальный переход в московскую команду Владислава Сарвели из «Сочи».

«Сарвели в прошлом сезоне играл достаточно регулярно, но забил всего четыре мяча. Статистика, честно говоря, не впечатляет, покупка неоднозначная», - цитирует Нигматуллина Rusfootball.

Напомним, по последней информации Сарвели проходит медосмотр в «Локомотиве». По информации инсайдера Ивана Карпова, столичный клуб подпишет с игроком четырёхлетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне у 25-летнего форварда набралось пять голов и один ассист в 32-х официальных матчах за «Сочи» в РПЛ и Кубке России.