Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якуба прокомментировал отсутствие в заявке на сбор «Крыльев Советов»

28 Июня 2023 • 19:40 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
22.07 15:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался об отсутствии в заявке клуба на тренировочном сборе команды.

«Всё верно, в список я не попал. Сейчас после травмы прохожу реабилитацию в Москве. К концу сборов планирую приехать в Самару», — заявил хавбек клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24.  Напомним, что в рамках сбора у «Крыльев Советов» запланировано четыре контрольных матча.

Денис Якуба, выступающий за самарский коллектив с 2020 года, ранее получил мышечную травму. В прошедшем сезоне полузащитник провёл 14 матчей в рамках всех турниров, забив один гол.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Денис Якуба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
20:06 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Локомотив» будет бороться за место в первой тройке РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин – о Сарвели в «Локомотиве»: «Покупка неоднозначная»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Якуба прокомментировал отсутствие в заявке на сбор «Крыльев Советов»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Чалов мог пропустить решающие матчи ЦСКА в прошлом сезоне
19:26 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев приглашает Сулейманова в махачкалинское «Динамо»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» покинул игрок, который был в клубе с момента основания официально
19:13 · Россия. Премьер-лига
Безуглов рассказал, кто из игроков ЦСКА занимается вне общей группы
19:08 · Кубок России
Главный врач ЦСКА рассказал о травме Мойзеса перед суперфиналом Кубка России
19:06 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» прокомментировали подписание Беленова
19:01 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин считает, что Тюкавин недополучил игровое время в прошедшем сезоне
18:55 · Россия. Премьер-лига
Литвинов рассказал, кто из «Спартака» вышел из отпуска самым довольным
18:51 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Коваленко – талантливый парень, который войдёт в обойму «Зенита»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Мелёхин: «Против Смолова играть сложнее, чем против Дзюбы»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Тюкавин может раскрыться ещё ярче в новом сезоне»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Сарвели хорош, но в атаке у «Локомотива» и так перебор»
Все новости
Рекомендуем