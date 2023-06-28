Якуба прокомментировал отсутствие в заявке на сбор «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался об отсутствии в заявке клуба на тренировочном сборе команды.

«Всё верно, в список я не попал. Сейчас после травмы прохожу реабилитацию в Москве. К концу сборов планирую приехать в Самару», — заявил хавбек клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24. Напомним, что в рамках сбора у «Крыльев Советов» запланировано четыре контрольных матча.

Денис Якуба, выступающий за самарский коллектив с 2020 года, ранее получил мышечную травму. В прошедшем сезоне полузащитник провёл 14 матчей в рамках всех турниров, забив один гол.