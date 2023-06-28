Гаджиев приглашает Сулейманова в махачкалинское «Динамо»

Президент футбольного клуба «Динамо» из города Махачкала Гаджи Гаджиев заявил, что хотел бы видеть в составе своей команды форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Мы с удовольствием примем Шапи для поддержания формы и для того, чтобы он выступал за клуб, который представляет его родину», - делится Гаджиев с «Матч ТВ», добавляя, что в таком деле гораздо лучше, когда инициатива перехода исходит от самого игрока.

Напомним, что 30 июня истекает арендное соглашение российского форварда с «Хапоэлем» из израильского города Беэр-Шева.

Ранее сам Сулейманов высказался о своём будущем. Принадлежит он, напомним, до сих пор «Краснодару».