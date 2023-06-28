Нижегородский «Пари НН» расстался с вратарём Артуром Анисимовым. Примечательно, что этот игрок находился в команде все восемь лет с момента основания. Теперь он продолжит карьеру в клубе Первой лиги – «КАМАЗе» из Набережных Челнов.

«Артур Анисимов провел с нами 8 лет, сыграл 152 матча. Невероятные сейвы, уверенная игра, открытость к болельщикам и неоценимый вклад в выход в РПЛ. Его имя навсегда вписано в историю клуба», - пишет пресс-служба нижегородцев.

Ранее в «Пари НН» официально объявили о приобретении российского хавбека Александра Трошечкина, ранее он принадлежал грозненскому «Ахмату».