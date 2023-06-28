В «Факеле» прокомментировали подписание Беленова

В воронежском «Факеле» прокомментировали подписание опытного 36-летнего российского вратаря Александра Беленова, известного по выступлениям за «Уфу», «Кубань» и другие российские клубы.

«Он не нуждается в дополнительном представлении, вместе с Виталием Гудиевым у нас теперь два вратаря уровня РПЛ», - сказал «РИА Новости Спорт» Кирилл Котов, спортивный директор «Факела».

О подписании Беленова «Факел» объявил в среду вечером. Напомним, что ранее воронежский клуб официально пополнил более молодой вратарь – Виталий Гудиев, выступавший за «Аланию», «Ахмат» и «Химки».

Предыдущим клубом Беленова до переезда в Воронеж был казанский «Рубин», проведший минувший сезон в Первой лиге.

Официально: Беленов стал игроком «Факела»