Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу последних новостей из стана «красно-белых».

- Как вам трансферная компания «Спартака» на данный момент? Ожидали большей активности от клуба?

- Активность идет пока в том, чтобы продать лишних футболистов. Это хорошо. Ну а приобрести кого-то время еще есть. Но для решения задачи сохранения той позиции, которая есть, имеющихся игроков достаточно. Конечно, не помешало бы усиление линии центрального защитника. К Джикии нужен еще один центральный защитник, чтобы не дергать Литвинова из центра поля. Тогда у команды будет необходимый хребет.

- А если говорить о более серьезных задачах, чем третье место, хватит имеющегося состава или нужно усиление?

- Это будет видно в процессе чемпионата. Прежде всего, надо поставить команде игру. Если Абаскалю удастся это до начала чемпионата, тогда команда в каждом матче будет добиваться результата. Тогда и бороться с «Зенитом» будет реально. Иначе будут идти постоянные очковые потери.

- Если Абаскаль поставит команде игру, то данного состава будет достаточно для борьбы за золото?

- Да. Только нужен сильный центральный защитник в пару к Джикии. Такой, как Жиго.

- Сегодня появилась информация, что «Спартак» заинтересовался защитником Николасом Опоку из клуба «Амьен». Он выступает за сборную Ганы. Нужен команде такой легионер?

- Думаю, нет. Это темная лошадка. Он не знает языка, ему нужно время на адаптацию. А «Спартаку» нужен такой футболист, который имеет опыт и класс, который на сто процентов закроет центр обороны. Пусть это и будет дороже. У нас ведь уже были перспективные игроки, как Кофрие. Брать кого-то для количества не нужно.

- Тогда получается, что любой легионер – это риск.

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- Так и есть. Сильные иностранцы сюда не поедут. Лучше уж тогда обходиться своими силами.

- «Спартак» расстался с Рыбусом. Это правильное решение?

- Очень правильное. Уже сколько лет он не становится игроком основы. А на подмене есть молодые ребята, которые выполнят эту роль.

- «Спартак» решил сохранить Классена из-за травмы Тавареша и ухода Рыбуса. Классен соответствует уровню основы «Спартака»?

- Сложно сказать. Пока не вижу его на сто процентов в составе. Наши ребята, которые созрели и уже прошли обкатку, ничуть не слабее. Им спокойно можно доверять. Они будут стремиться расти. А легионеры в любом случае уедут. Это для них временное место работы.

- Писали, что «Локомотив» интересовался Зиньковским, но Абаскаль решил его оставить из-за непонятной ситуации с Промесом. Это правильное решение?

- Конечно. Парень в расцвете сил, обкатался. Ему пока не хватает характера и стабильности, чтобы занять место в составе. А играть он умеет. Сейчас он должен окрепнуть и стать ведущим игроком Спартака». А Промес играет на этой же позиции, но с другого фланга, поэтому они могут и вдвоем играть. Нельзя отпускать талантливого парня. Он заиграет. Просто пока почему-то не созрел. Но это у всех получается по-разному. Кто-то раньше пробивается, кто-то позже.

Елена Григорьевская