Руслан Нигматуллин считает, что Тюкавин недополучил игровое время в прошедшем сезоне

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что молодой форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин мог проявить себя в прошедшем сезоне ещё лучше, получи он больше игрового времени на поле.

«Возможно, Тюкавин проявил бы себя больше, будь у него больше игровых минут. Сыграл заметную роль в своём клубе, как и Руслан Литвинов из «Спартака», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Отметим, что в тройку лучших молодых игроков сезона РПЛ, помимо Тюкавина и Литвинова, вошёл полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

«Солидарен с выбором тройки лучшей тройки молодых игроков», - резюмирует Нигматуллин.

Сёмин согласен с тройкой лучших молодых игроков РПЛ