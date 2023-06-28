Литвинов рассказал, кто из «Спартака» вышел из отпуска самым довольным

Московский «Спартак» - в процессе подготовки к новому футбольному сезону, что стартует уже через месяц. Полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов поделился впечатлениями о возвращении своей команды в рабочее русло и назвал того, кто вернулся с отдыха самым счастливым.

«Самым счастливым из отпуска вышел Кейта Бальде, он душа нашей компании, любит больше всех общение. Очень коммуникабельный человек, больше всех эмоций проявлял», - цитирует Литвинова Metaratings.

Литвинов добавил, что все футболисты его команды были рады видеть друг друга.

«Соскучились, мы как одна семья», - сказал футболист.

Литвинов оценил жеребьёвку «Спартака» в Кубке России