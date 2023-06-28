Галямин: «Коваленко – талантливый парень, который войдёт в обойму «Зенита»

Бывший защитник российской национальной команды Дмитрий Галямин высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

«Коваленко – талантливый парень, который войдёт в обойму «Зенита». Это точно оправданный трансфер, дальше все будет зависеть от него», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, такой трансфер логичен на фоне ухода Далера Кузяева, в качестве замены которому и приобретается Коваленко, а также из-за непонятной ситуации с Венделом.

Напомним, что «Зенит» близок к согласованию сделки по 19-летнему полузащитнику «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,8 миллионов евро.