Мелёхин: «Против Смолова играть сложнее, чем против Дзюбы»

Молодой оборонец «Ростова» Виктор Мелёхин порассуждал о том, против кого из российских форвардов ему было сложнее играть – против Артёма Дзюбы из «Локомотива» или Фёдора Смолова из «Динамо».

«Я думаю, что против Смолова, так как мне было очень тяжело прочитать его действия на поле: он кружит голову замахами и переступами, может убрать под себя, отдать передачу или забить гол», - цитирует Мелёхина Metaratings.

В минувшем сезоне 33-летний Смолов отличился 12 голами за «бело-голубых» во всех турнирах, Дзюба помог «Локомотиву» восемью голами.

​Промес сказал: «Дай мне забить гол» - Мелёхин