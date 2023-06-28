Алдонин: «Тюкавин может раскрыться ещё ярче в новом сезоне»

Бывший хавбек ЦСКА Евгений Алдонин оценил тройку лучших молодых игроков по итогам сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге. В неё вошли форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

«Полагаю, Тюкавин может раскрыться намного ярче в новом сезоне. В целом, очень справедливая тройка. Пиняев очень опасен, когда здоров, Литвинов хорошо выглядел», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Тюкавину удалось помочь «Динамо» 10 забитыми голами и семью голевыми передачами в матчах Премьер-лиги и Кубка России.

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