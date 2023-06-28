Пименов: «Сарвели хорош, но в атаке у «Локомотива» и так перебор»

Российский футбольный эксперт Руслан Пименов считает, что московский «Локомотив» и без подписания Владислава Сарвели полностью укомплектован в атаке.

«Он, конечно же, хороший футболист, техничен и умён. Но думаю, в группе атаки у «Локомотива» и так перебор – она отлично укомплектована», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

25-летний форвард в среду проходит медицинские формальности в «Локомотиве» и, с огромной вероятностью, подпишет контракт с «железнодорожниками».

Ранее «Локо» покинул форвард Иван Игнатьев – он продолжит карьеру в «Сочи», за который в минувшем сезоне выступал Сарвели.