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Пименов: «Сарвели хорош, но в атаке у «Локомотива» и так перебор»

28 Июня 2023 • 18:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Российский футбольный эксперт Руслан Пименов считает, что московский «Локомотив» и без подписания Владислава Сарвели полностью укомплектован в атаке.

«Он, конечно же, хороший футболист, техничен и умён. Но думаю, в группе атаки у «Локомотива» и так перебор – она отлично укомплектована», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

25-летний форвард в среду проходит медицинские формальности в «Локомотиве» и, с огромной вероятностью, подпишет контракт с «железнодорожниками».

Ранее «Локо» покинул форвард Иван Игнатьев – он продолжит карьеру в «Сочи», за который в минувшем сезоне выступал Сарвели.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Владислав Сарвели
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