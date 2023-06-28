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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев назвал топ-5 лучших молодых игроков РПЛ

28 Июня 2023 • 18:34 Комментировать

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал топ-5 лучших молодых футболистов минувшего сезона Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Чемпионат», в список «армейца» были включены следующие игроки: Никита Кривцов («Краснодар»), Вильсон Изидор («Локомотив»), Даниил Одоевский («Зенит»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА).

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». На второй позиции в турнирной таблице финишировал столичный ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один московский коллектив – «Спартак».

В прошлом сезоне РПЛ Акинфеев провел 29 матчей и пропустил 27 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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