Акинфеев назвал топ-5 лучших молодых игроков РПЛ

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал топ-5 лучших молодых футболистов минувшего сезона Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Чемпионат», в список «армейца» были включены следующие игроки: Никита Кривцов («Краснодар»), Вильсон Изидор («Локомотив»), Даниил Одоевский («Зенит»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА).

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». На второй позиции в турнирной таблице финишировал столичный ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один московский коллектив – «Спартак».

В прошлом сезоне РПЛ Акинфеев провел 29 матчей и пропустил 27 мячей.