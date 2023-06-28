Балахнин: «Ростову» надо искать нового вратаря»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин назвал позицию, которую руководство «жёлто-синих» должно усилить этим летом.

«Ростову» надо искать нового вратаря. Каким бы хорошим ни был Песьяков, но второй вратарь нужен достойный. Есть молодые ребята в команде, но насколько они надёжны в воротах мы не знаем», – заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, трудностью в поиске голкипера может стать специфика игры подопечных Валерия Карпина, приведя в качестве примера достойного кандидата вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

Напомним, что прошедший сезон «Ростов» завершил на четвёртом месте. Основной голкипер «жёлто-синих» Сергей Песьяков провёл в рамках всех состязаний 38 матчей.