Балахнин: Коваленко может стать сильнее Кузяева

Бывший тренер российской национальной команды Сергей Балахнин высказался о перспективах Александра Коваленко в «Зените».

«В «Зените» считают, что Коваленко подходит по стилю. Это выбор тренерского штаба и руководства. Он имеет право на жизнь. Перспективы у парня очень хорошие. Он вполне может стать сильнее Кузяева», – заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Коваленко не станет игроком основы «сине-бело-голубых», однако, находясь в нынешнем составе «Зенита», полузащитник будет постоянно прогрессировать.

Напомним, что Александр Коваленко близок к переходу в стан чемпиона России из «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 2,8 миллионов евро.