Булыкин высказался о трансфере Сарвели в «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающего Владислава Сарвели в столичный клуб.

Экс-игрок сборной России отметил, что о том, насколько хорошим является трансфер, нужно говорить спустя некоторое время, но, по его мнению, если футболисты переходят в другие клубы, значит, что они нужну тренеру.

«Я думаю, что раз «Локомотив» берет Сарвели, значит этот футболист точно нужен и за ним следили», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что контракт будет рассчитан на четыре года.

Ранее 25-летний воспитанник академии «Чертаново» выступал за самарские «Крылья Советов».