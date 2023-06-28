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Каргас перешёл из ПАОКа в «Анортосис», слухи связывали его с «Крыльями Советов» официально

28 Июня 2023 • 18:11 Комментировать

28-летний греческий защитник ПАОКа Яннис Каргас стал игроком кипрского «Анортосиса» из города Фамагуста. Об этом официально сообщает пресс-служба его новой команды.

Напомним, что пару недель назад грек фигурировал в СМИ как потенциальный новичок обороны самарских «Крыльев Советов». Судя по всему, футболист передумал переезжать в Россию и решил остаться в Средиземноморье, перебравшись не так далеко от родины.

В прошедшем сезоне у греческого защитника набралось всего 13 официальных матчей за ПАОК. В них ему удалось отметиться двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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