Колыванов оценил стартовый календарь «Динамо» в РПЛ

Бывший игрок столичного «Динамо» Игорь Колыванов высказался о календаре стартовых матчей «бело-голубых» в Премьер-лиге.

«Хорошо или нет сразу встречаться с «Зенитом» и ЦСКА – это только результаты покажут. Прошлый чемпионат не так давно закончился, отпуск был короткий, так что в плане «физики» это особой роли не сыграет, все должны быть в хорошей форме», – заявил экс-нападающий российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, многое будет зависеть от того, как руководство «Динамо» проведёт трансферную кампанию, также отметив, что поиск стиля может продолжиться уже на старте сезона из-за прихода нового тренера.

Напомним, что следующий розыгрыш РПЛ «Динамо» начнёт с домашней встречи против «Краснодара», а в дальнейших играх подопечных Марцела Лички ждут матчи против «Крыльев Советов», «Зенита», «Балтики» и ЦСКА.