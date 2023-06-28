Агент Тюкавина: Не форсируем переговоры о продлении контракта с «Динамо»

Агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался об информации, что столичный клуб начал переговоры по продлению соглашения с игроком.

«Мы не форсируем. У нас есть действующий контракт, который мы выполняем. Это сугубо личная кухня. Не хотелось бы ее обсуждать», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сетевое изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что «бело-голубые» уже начали переговоры.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.