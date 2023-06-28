Защитник «Динамо» Сазонов получил предложения из Европы

Защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов на фоне успехов его сборной на молодёжном Евро получил предложения от ряда неназванных европейских команд. Об этом сообщил тренер грузинской молодёжной команды, бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе.

«У Сазонова отличный потенциал, он привлёк внимание разных клубов. У него есть много предложений. Эти предложения из России? Как я знаю, из Европы», - цитирует тренера портал Metaratings.

Напомним, что Сазонову всего 21 год, в «Динамо» этот грузинский футболист находится с зимы 2022 года. В минувшем сезоне он записал себе в актив 33 официальных матча в рамках РПЛ и Кубка России, в которых единожды забил.