Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную компанию «красно-белых» на данный момент.

- Как вам трансферная компания «Спартака»? Ожидали большей активности от клуба?

- Усиление однозначно нужно, причем в каждую позицию, если команда хочет конкурировать с «Зенитом» и бороться за золотые медали. Причем нужны футболисты серьезного уровня.

- Пока все поступающие из клуба новости касаются трансферов на выход. В частности, «Спартак» расстался с Рыбусом. Это правильное решение?

- Конечно. Он долгое время не играл. Это возрастной футболист. Правильно, что с ним не стали продлевать контракт.

- Но в защите «красно-белых» и так дефицит футболистов. Рыбус даже на подстраховку не годится?

- Есть недобор, но даже когда были проблемы у Денисова, Хлусевича, он все равно не играл. Значит, ни в каком качестве Абаскаль его не рассматривал. Возраст есть возраст. Ему было тяжело конкурировать.

- Клуб продал Кофрие «Клермону». Этот игрок вам чем-то запомнился в «Спартаке»?

- Я про него вообще забыл уже. Вот и ответ на ваш вопрос (смеется).

- «Спартак» решил сохранить Классена в свете травмы Тавареша, который выбыл на длительный срок, и ухода Рыбуса. Классен соответствует уровню основы «Спартака»?

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- Он же выходил в каких-то матчах. Ему давали шанс. И вроде выглядел он неплохо. Но все равно игроком основного состава его не назовешь. Видимо, не дотягивает пока. Хотя, опять-таки, в тех матчах, где он играл, я бы не сказал, что были с его стороны какие-то грубые ошибки или из-под него забивали. Но тренеру виднее. Он видит его на тренировках каждый день. Наверное, Классен еще не созрел, чтобы стать основным футболистом команды.

- Сегодня появилась информация, что «Спартак» заинтересовался защитником Николасом Опоку из клуба «Амьен». Он выступает за сборную Ганы.

- Видимо, клуб работает в направлении усиления. Просто пока еще приобретений нет. Но трансферное окно будет открыто почти до середины сентября, поэтому время еще есть. Посмотрим.

- Если в межсезонье у «Спартака» не будет приобретений, это станет большой проблемой для команды?

- Я рассматриваю трансферы в свете борьбы за чемпионство с «Зенитом». А если опять команда будет бороться, чтобы попасть в тройку, тогда все нормально.

- А за золотые медали с нынешним составом бороться нереально?

- Мы же все прекрасно видели. В первом круге команда выглядела еще прилично и могла конкурировать с питерцами, но второй круг выявил огромные проблемы.

- Писали, что «Локомотив» интересуется Зиньковским, который нерегулярно играет в основе «Спартака», но Абаскаль решил его оставить в свете непонятной ситуации с Промесом. Это правильное решение?

- Что значит интересуется? У него есть контракт. Он нужен команде. Парень неординарный. Таких надо оставлять. В нем есть какая-то изюминка: и обыграть может, и отдать, и пробить штрафной. Такие футболисты нужны команде. Может, этот сезон станет для него хорошим. Я на это рассчитываю. А то, что он умеет играть, мы знаем.

Елена Григорьевская