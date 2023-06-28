В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову

Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар высказался об информации, что стамбульский клуб заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«У нас нет об этом никакой информации», - приводит слова спортивного деятеля Sport24.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Галатасарай» следит за россиянином.

Контракт Чалова, который провел свой лучший сезон в карьере, со столичным клубом рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.