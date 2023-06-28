36-летний голкипер Александр Беленов стал игроком «Факела», об этом сообщила официальная пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, что вратарь выступал за казанский «Рубин» который вернулся в Российскую премьер-лигу, но по итогу контракт, который был рассчитан до 30 июня 2024, был расторгнут.

В прошлом сезоне Беленов принял участие в четырёх играх во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей.

Ранее уроженец Белгорода выступал за московский «Спартак», «Кубань», махачкалинский «Анжи» и «Уфу».

Ранее СМИ сообщали, что контракт с воронежским клубом будет рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации ещё на один год.