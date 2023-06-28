Ежов рассказал о причинах отказа от перехода в «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о причинах отказа от перехода в столичный «Спартак» в 2022 году.

«Меня и тогда, и сейчас всё устраивало в «Крыльях». Тут хорошая атмосфера, сильный тренерский штаб. Плюс для перехода надо чувствовать, что ты к этому готов. Тогда надо переходить, да», — заявил хавбек самарцев в интервью «Матч ТВ». Также Ежов отметил, что не собирается загадывать на будущее, поэтому сейчас игрок готовится к новой кампании в составе «Крыльев».

Напомним, что Роман Ежов в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги провёл 22 матча, забив три гола при трёх ассистах.