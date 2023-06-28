Представители Алипа отреагировали на интерес к игроку со стороны «Трабзонспора»

Агентство PC Managment, которое представляет интересы защитника питерского «Зенита» Нуралы Алипа, высказалось об интересе к игроку со стороны «Трабзонспора».

В агентстве отметили, что руководство команды с берегов Невы хочет оставить игрока, но если будут достойные предложения, то переход может состоятсья.

«Учитывая бюджет «Трабзонспора», думаем, нереальная для них сумма... К нам в агентство по Нуралы Алипу никто не обращался», - приводит слова агентства «Спорт-Экспресс».

Контракт 23-летнего футболиста сборной Казахстана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.