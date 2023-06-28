​Николай Левников пропустит сбор судей РПЛ

Национальный инструктор Николай Левников не будет присутствовать на сборе судей, которые работают в Российской премьер-лиге.

Причины, по которым Левников пропустит столь важное мероприятие, не раскрываются, пишет на своих страницах «Спорт-Экспресс». Сбор судей пройдёт в Москве с 29 июня по 5 июля.

Стоит отметить, что сбор судей проведут новые руководители департамента судейства, в частности Милорад Мажич.

Новый футбольный сезон в России стартует 15 июля. В этот день «Зенит» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу в матче за Суперкубок. Битва пройдёт в Казани.