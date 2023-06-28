Белоус оценил возможный переход Зиньковского в «Локомотив»

Бывший функционер столичного «Локомотива» Юрий Белоус высказался о целесообразности возможного перехода Антона Зиньковского в стан «железнодорожников».

«В будущем «Локомотив» может стать более симпатичной командой, чем «Спартак». Мне понятна вертикаль управления «Локомотивом», а «Спартаком» – нет», – заявил бывший вице-президент «Локомотива», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, переход Зиньковского в другой московский коллектив имеет смысл, учитывая наличие воспитанников и бывших работников «Чертаново» в структуре «железнодорожников».

Напомним, что Антон Зиньковский может присоединиться к «Локомотиву» после одного сезона в «Спартаке». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника сборной России в четыре миллиона евро.