Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к футболистам столичного клуба на первой тренировке.

Чешский специалист отметил, что хочет от игроков открываний и хорошего приёма мяча, который должен быть не спиной к своим воротам.

«В футболе ты 87–88 минут играешь без мяча. Если не умеешь двигаться без мяча — ты не играешь», - заявил Личка на видео, которое было опубликовано пресс-службой столичного клуба в социальной сети.

Напомним, что 45-летний наставник перешёл в «Динамо» из «Оренбурга», заключив контракт по схеме «1+1+1».