Белоус назвал трансферную стоимость Зиньковского

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил трансферную стоимость полузащитника столичного «Спартака» Антона Зиньковского.

«На мой взгляд, его ориентировочная цена – 8-10 миллионов. Молодой парень, ликвидный, прилично играет. Зачем «Спартаку» продавать Зиньковского прямому конкуренту «Локомотиву» за маленькие деньги?» – заявил экс-функционер «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, стоимость игрока выросла за прошедший сезон, также отметив, что решение о собственном будущем Антон должен принимать самостоятельно.

Напомним, что Антон Зиньковский, по слухам, может стать футболистом «Локомотива» этим летом после одного сезона в «Спартаке». В прошедшей кампании на его счету 37 матчей во всех турнирах, забив три гола при семи ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в четыре миллиона евро.