Сёмин согласен с тройкой лучших молодых игроков РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин согласился с результатами опроса по определению лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что список объективный, и он думает примерно так же.

«Мне нравятся Пиняев, Литвинов и Тюкавин. Хотя была достаточно большая конкуренция», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что «Чемпионат» проводил опрос среди капитанов и наставников клубов РПЛ. По итогу на первом месте оказался Сергей Пиняев из «Локомотива», на второй позиции расположился форвард «Динамо» Константин Тюкавин, а тройку лидеров замкнул Руслан Литвинов из «Спартака».