Агент Опоку рассказал об интересе со стороны «Спартака»

Секу Траоре, представитель защитника «Амьена» Николаса Опоку, назвал второй российский клуб, заинтересованный в футболисте.

«Помимо того, что идёт разговор по возможному трансферу Опоку в «Динамо», игроком также интересуется топ-клуб РПЛ. Какой? Это «Спартак», — заявил агент ганского футболиста, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Траоре также отметил, что конкретного предложения со стороны «красно-белых» ещё не поступало.

Напомним, что ранее агент Опоку подтвердил интерес столичного «Динамо» к своему клиенту. В прошедшем сезоне Николас провёл 35 матчей в футболке «Амьена». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.