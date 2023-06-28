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​Слуцкий спародировал известное видео с Дзюбой и оказался под шквалом критики

28 Июня 2023 • 16:31 Комментировать

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поучаствовал программе «Большое шоу». Экс-тренер ЦСКА должен был рассмешить других участников. Слуцкий спародировал известное интимное видео с Артёмом Дзюбой. Правда, Леонид Викторович не занимался самоудовлетворением, а накачивал мяч насосом (сначала на видео этого не видно).

После выхода в свет программы Слуцкий оказался под шквалом критики. Судя по комментариям, журналисты и фанаты в большинстве своём не оценили видео со Слуцким. Некоторые считают, что теперь у Леонида Викторовича стало ещё меньше шансов возобновить тренерскую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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