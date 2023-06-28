«Динамо» рассчитывает продлить контракт с нападающим Константином Тюкавиным. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» уже ведут переговоры. Речь идёт о контракте, рассчитанном до средины 2028 года.

Действующий контракт связывает Тюкавина с «Динамо» до конца сезона 2023/2024. Правда, в нём есть опция продления для обеих стороны, если верить данным авторитетного портала transfermarkt.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В сезоне 2022/2023 Тюкавин провёл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и семь голевых передач на партнёров.