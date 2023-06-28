Бывший игрок футбольного клуба «Сочи» Жоаозиньо не готов на данный момент завершать профессиональную карьеру и готов продолжить карьеру в РПЛ.

По данным «РБ Спорта», 34-летний готов вернуться в Бразилию, если в ближайшее время не найдёт подходящий вариант в России.

Напомним, что на данный момент Жоаозиньо находится без клуба после окончания контракта с сочинским клубом, за который он выступал с лета 2020 года. Он поддерживает форму в расположении «барсов».

Ранее футболист, у которого есть российское гражданство, играл за софийский «Левски», московское «Динамо» и «Краснодар».