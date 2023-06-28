Вендел ещё не вернулся в Россию, так как переживает сложный момент в личной жизни

Полузащитник питерского «Зенита» Вендел ещё не вернулся в Россию, так как переживает сложный период в своей жизни.

Игрок потерял очень близкого человека, а его дедушка находится в реанимации.

Вендел отметил, что потерял человека, который был для него настоящей мамой.

«Регина, моя королева, моя мать, моя тетя, ты сыграла важную роль в моем воспитании. Мое сердце плачет и разбито, но я немного рад, что у меня была возможность быть с тобой в эти последние мгновения…

К сожалению, мой дедушка все еще находится в реанимации, и я со своей семьей оказываю всю необходимую поддержку», — приводит слова бразильца журналист Вене Касагранде.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Вендел может продолжить карьеру во «Фламенго».