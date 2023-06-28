Российский специалист Спартак Гогниев высказался о своём будущем.

Бывший наставник подмосковных «Химок» заявил, что на данный момент он ни о чем не думает и наслаждается отдыхом во Владикавказе.

«В принципе, пока ничего нет и серьезных предложений тоже, которых хотел бы рассмотреть. Поэтому как-то так», - приводит слова Гогниева Sport24.

Напомним, что 42-летний специалист прекратил сотрудничество с «Химками» в начале апреля после семи месяцев работы в клубе из-за не самым лучших показателей его работы.

Ранее Гогниев возглавлял владикавказские «Аланию» и «Спартак».