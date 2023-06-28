​Карпин назвал представителя «Спартака» лучшим молодым игроком РПЛ

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поучаствовал в голосовании за лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги в прошлом сезоне.

Пятёрка лучших молодых игроков прошлого чемпионата России по версии Карпина выглядит так: Руслан Литвинов, Кирилл Щетинин, Александр Сильянов, Андрей Лангович, Константин Тюкавин. О выборе тренера рассказывает «Чемпионат».

Как видим, Карпин считает лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ Литвинова из «Спартака». Дальше идут сразу три подопечных Карпина по «Ростову» - Щетинин, Сильянов и Лангович. Замыкает топ-5 динамовец Тюкавин.

Напомним, что лучшим молодым игроком был признан Сергей Пиняев из «Локомотива».