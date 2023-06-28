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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин назвал представителя «Спартака» лучшим молодым игроком РПЛ

28 Июня 2023 • 15:56 Комментировать

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поучаствовал в голосовании за лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги в прошлом сезоне.

Пятёрка лучших молодых игроков прошлого чемпионата России по версии Карпина выглядит так: Руслан Литвинов, Кирилл Щетинин, Александр Сильянов, Андрей Лангович, Константин Тюкавин. О выборе тренера рассказывает «Чемпионат».

Как видим, Карпин считает лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ Литвинова из «Спартака». Дальше идут сразу три подопечных Карпина по «Ростову» - Щетинин, Сильянов и Лангович. Замыкает топ-5 динамовец Тюкавин.

Напомним, что лучшим молодым игроком был признан Сергей Пиняев из «Локомотива».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Руслан Литвинов Константин Тюкавин Александр Сильянов Кирилл Щетинин Андрей Лангович
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