Греческий ПАОК сделал официальное предложение московскому ЦСКА по поводу трансфера нападающего Фёдора Чалова, об этом в социальной сети сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в услугах форварда также заинтересован турецкий «Галатасарай».

Контаркт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что Греческий клуб готов заплатить 4 миллиона евро за 60% экономических прав на футболиста.

Напомним, что Чалов выступал за швейцарский «Базель».