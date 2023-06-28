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​Петрушин: «За месяц полностью команду не подготовишь, но в адекватном состоянии к возобновлению чемпионата подвести можно» эксклюзив

28 Июня 2023 • 15:46 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил идею проведения двух товарищеских матчей между «бело-голубыми» и ЦСКА.

- Вы положительно смотрите на эту инициативу?

- Конечно. Планирую посетить как минимум одну из игр.

- Это лучше, чем матчи с зарубежными клубами или с командами Первой лиги?

- С иностранными командами сейчас сложно взаимодействовать, возникает много трудностей. Может, кто-то хочет с нами встретиться на футбольном поле, но мы находимся под санкциями. Ещё дело в том, что в этом году перерыв совсем короткий. Ехать куда-то бессмысленно, а здесь всё-таки играть практичнее. В целом за один месяц можно подготовиться к сезону, как это делают западные команды. Понятно, что за месяц полностью команду не подготовишь, но в адекватном состоянии к возобновлению чемпионата подвести можно.

- Вас не смущает столь короткий перерыв?

- Осталось всего четыре недели. Клуб успеет провести максимум четыре матча. Конечно, этого недостаточно.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Алексей Петрушин
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