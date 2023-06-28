​Агент ответил на вопрос о будущем Глебова

Агент Павел Банатин, который работает с полузащитником Данилом Глебовым из «Ростова», дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Варианты продолжения карьеры в Европе? Он сейчас тренируется в составе в «Ростова». Если приходят предложения, то приходят в клуб. Данил сейчас проводит сборы с командой, у него всё отлично. Больше комментировать нечего», - сказал Банатин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Данил Глебов является капитаном «Ростова». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 8 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Глебов принял участие в 38 матчах. В них полузащитник забил четыре гола и отдал пять результативных передач на партнёров.