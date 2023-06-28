Сулейманов ведёт переговоры с российскимм и европейскими клубами

Агент полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров высказался о будущем своего клиента.

Специалист отметил, что сейчас идёт работа по поиску нового клуба.

«Ведем общение с определенными клубами, как европейскими, так и российскими», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». Его соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года. Прошедший сезон он провел в аренде в клубе «Хапоэль» Беэр-Шева из Израиля.

За 35 игр в сезоне-2022/23 Сулейманов смог поразить ворота соперников пять раз и шесть раз ассистировать партнёрам по команде.