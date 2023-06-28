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​«Зенит» договорился о трансфере Педро Энрике

28 Июня 2023 • 15:27 Комментировать (1)

«Зенит» достиг договорённости по переходу атакующего полузащитника Педро Энрике, которого называют Педриньо. Футболист подпишет с питерским клубом контракт сроком на пять лет. Трудовое соглашение начнёт действовать 5 февраля следующего года, когда Педро исполнится 18 лет, пишет «РБ Спорт». То есть футболист переберётся в «Зенит» не сейчас, а в зимнее трансферное окно.

Отметим, что в настоящий момент в составе «Зенита» есть восемь футболистов из Бразилии.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Педро Энрике в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Педриньо Педро Энрике трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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wertygaz
28 Июня 2023 в 15:40
И еще бразилец, скоро еще парочке бразильцев гражданство дадут, иначе мест не хватит. Добивают российский футбол ради сиюминутного результата.
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