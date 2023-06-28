Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил назначение 50-летнего сербского специалиста Милорада Мажича руководителем департамента судейства РФС.

- Я думаю, это последствие недавней встречи РФС с представителями ФИФА и УЕФА. У них есть практика посылать своих людей в разные страны, чтобы они руководили судейскими комитетами на местах. Это просто из-за того, что мы думаем, что нас простят и опять вернут в Европу. А ведь Мажичу наверняка будут платить прекрасные деньги. Только вот для чего, я не могу понять.

В Германии такого нет, в Испании нет, во Франции нет, в Италии тоже нет. А вот в Греции есть куратор, который сегодня предлагает, чтобы матчи между клубами-лидерами судили иностранцы. Чепуха вот такая. И мы тоже туда в это болото лезем.

У нас достаточно своих людей, которые хорошо разбираются в судействе, но они лишь на поддержке штанов, им не дают руководить. Алексей Николаев – прекрасный был арбитр. Почему, например, ему не дают возможность руководить департаментом судейства РФС?

Мажич приглашает к себе на работу Чакыра в помощь. Ну это кино какое-то, понимаете? Так не доверять своим людям. Каманцев уже проработал сезон, чему-то научился, начал вникать потихоньку. Так дайте тогда этому чиновнику работать дальше, если не доверяете бывшим судьям.

Но нет, надо было пригласить Мажича. Чему он нас научит? Чего мы не знаем такого, что знает Мажич? Что он сегодня изменит в российском чемпионате? Ну что? Какой смысл от того, что Каманцева перевели на другую должность, а вместо него назначили Мажича?

Ничего нового Мажич не сделает абсолютно. Как «Спартак» был недоволен судейством при Каманцеве, так он будет недоволен судейством и при Мажиче. Мы всё время наступаем на одни и те же грабли. У нас уже был Розетти, был Кашшаи. Что они нам привнесли? Только вред, разброд и шатание в ряды руководства судейского комитета и в ряды судей.

Поэтому я негативно отношусь к решению РФС о назначении Мажича. Я ничего не могу понять из того, что происходит в нашем футболе, честно. Кто такой Мажич? Бывший судья. Насколько он знает русский язык? А его турецкий помощник вообще никогда не выучит наш язык. И что они будут объяснять нашим судьям?

Ещё раз повторюсь: у нас есть достаточно сильные люди, разбирающиеся в судействе. Про Николаева я уже сказал. Поручат ли это дело Безбородову или Карасёву, когда они закончат судить? А ведь они достаточно грамотные ребята. Назначение Мажича для меня удивительный шок.