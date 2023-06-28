​Промес сказал: «Дай мне забить гол» - Мелёхин

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин вспомнил любопытный эпизод с форвардом «Спартака» Квинси Промесом, который произошёл в очном матче команд.

«Был эпизод, когда Соболев катил передачу на пустые ворота, а я перехватил мяч. В другом моменте я в подкате выбил мяч. Уже встаю, убегаю в линию, как вдруг Промес потянул за майку и сказал на русском: «Сколько можно уже? Дай мне забить гол!» - сказал Мелёхин со смехом. Слова футболиста приводит Metaratings.

Мелёхин сказал, что в той ситуации ничего не ответил Промесу, а просто улыбнулся и продолжил играть.

В чемпионате России сезона 2022/2023 «Спартак» занял третье место, а «Ростов» - четвёртое.