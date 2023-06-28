Тренер «Зенита»: Педриньо может стать великим игроком

Тренер питерского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном новичке команды с берегов Невы Педриньо.

Специалист отметил, что необходимо дождаться, когда бразилец приедет в Санкт-Петербург, а потом уже стоит давать оценки. Он отметил, что левый вингер имеет большой потенциал, и он может стать великим игроком мирового футбола.

«Это игрок, за которым мы, как и все большие европейские клубы, следили в течение последнего года. Он очень молод, у него большой потенциал и техническая оснащенность», - заявил Оливейра в разговоре с UOL.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что форвард пополнит ряды команды с берегов Невы, когда ему исполнится 18 лет.