​Ду Кейрос учит русский язык после перехода в «Зенит»

Недавно «Зенит» объявил о пополнении в составе – в клуб перебрался полузащитник Ду Кейрос. 23-летний бразилец после трансфера планирует улучшать свои знания русского языка.

«Планирую продолжать учить русский язык. До переезда у меня было несколько онлайн-уроков. Понимаю, насколько важно учить язык для жизни здесь и для того, чтобы ощущать себя частью социума. Посмотрим, насколько это получится», - сказал Ду Кейрос, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ду Кейрос перебрался в «Зенит» из «Коринтианса». Футболист рассказывал, что на решение о трансфере в питерский клуб повлиял Малком.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. В следующем сезоне РПЛ команда Сергея Семака снова будет стараться защитить титул.