​Ду Кейрос рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Зенит»

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил ещё один бразилец – полузащитник Ду Кейрос. По словам футболиста, перебраться в питерский клуб ему посоветовал Малком.

«Когда появились разговоры о предложении от «Зенита», мы созвонились с Малкомом. Он рассказал очень много хороших вещей о «Зените», сказал, чтобы я не сомневался в переходе. Благодаря его словам и серьёзным обсуждениям в семье мы приняли это решение», - сказал Ду Кейрос, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Первый официальный матч нового футбольного сезона команда Сергея Семака проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани.