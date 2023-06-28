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​Ду Кейрос рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Зенит»

28 Июня 2023 • 14:57 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнил ещё один бразилец – полузащитник Ду Кейрос. По словам футболиста, перебраться в питерский клуб ему посоветовал Малком.

«Когда появились разговоры о предложении от «Зенита», мы созвонились с Малкомом. Он рассказал очень много хороших вещей о «Зените», сказал, чтобы я не сомневался в переходе. Благодаря его словам и серьёзным обсуждениям в семье мы приняли это решение», - сказал Ду Кейрос, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Первый официальный матч нового футбольного сезона команда Сергея Семака проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе Ду Кейрос
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