Бальбуэна ещё не сообщил «Динамо» о своём решении не возвращаться в Россию

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна ещё не сообщил московскому «Динамо» о своём намерении не возвращаться в Россию, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

Напомним, что летом прошлого года футболист воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт со столичным клубом, заключив соглашение с бразильским «Коринтиансом», которое заканчивается в ближайшую пятницу, 30 июня.

Контракт Бальбуэна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне парагваец принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.