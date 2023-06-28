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Бальбуэна ещё не сообщил «Динамо» о своём решении не возвращаться в Россию

28 Июня 2023 • 14:56 Комментировать

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна ещё не сообщил московскому «Динамо» о своём намерении не возвращаться в Россию, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

Напомним, что летом прошлого года футболист воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт со столичным клубом, заключив соглашение с бразильским «Коринтиансом», которое заканчивается в ближайшую пятницу, 30 июня.

Контракт Бальбуэна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне парагваец принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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